Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про новий варіант угоди щодо корисних копалин

Адміністрація Трампа запропонувала новий жорсткіший варіант угоди щодо корисних копалин.

Напруження спричинило новий, більш експансивний проєкт угоди, представлений адміністрацією Дональда Трампа. Документ передбачає надання США привілейованого доступу до українських родовищ і зобов’язує Київ передавати доходи від видобутку у спільний інвестиційний фонд,

– йдеться у статті.

Зазначається, що запропонована угода не надає гарантій безпеки для України. Відомо, що Київ залучив юристів з компанії Hogan Lovells для консультацій.

Представник Мінфіну США підтвердив, що між країнами тривають переговори, назвавши їх "технічними". У квітні прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко відправляться до Вашингтона для зустрічі з представниками МВФ та Світового банку.

"Президент США Дональд Трамп прагне укласти угоду щодо українських корисних копалин, серед яких цінні рідкісноземельні метали, як частину його зусиль із припинення війни та як спосіб повернути мільярди доларів військової допомоги США Києву", – йдеться у повідомленні.