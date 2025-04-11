Попри деяку підтримку, посадовець зазнав і критики. Про це у п'ятницю, 11 квітня, повідомило агентство Reuters, посилаючись на джерела, ознайомлених із цим питанням, передає 24 Канал.

Дивіться також Віткофф запропонував Трампу дозволити Путіну анексувати 4 області України, – Reuters

Республіканці обурені роллю Віткоффа

Reuters пише, що Стів Віткофф хоч і отримав певну підтримку від членів Республіканської партії, які скептично налаштовані щодо України, але його пропозиції викликали обурення серед інших республіканців, які невдоволені прихильністю чинної адміністрації до Москви.

За словами джерел, саме спецпосланець запросив до США директора Російського фонду прямих інвестицій та посланника Володимира Путіна - Кирила Дмитрієва, який став представляти Москву на переговорах щодо України. Задля цього проти росіянина скасували санкції.

Ба більше, згідно з оприлюдненою інформацією, Стів Віткофф вирішив організувати зустріч у своїй резиденції всупереч рекомендаціям з національної безпеки

За словами двох людей, поінформованих із ситуацією, це викликало тривогу в Білому домі та Державному департаменті. Американські посадовці уникають приймати у себе вдома посадовців з Росії, яка володіє сучасними можливостями розвідки. Вечерю перенесли в Білий дім,

– ідеться у статті.

Після розмови з Дмитрієвим він зустрівся з Дональдом Трампом і сказав йому, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні – це визнати російськими Донецьку, Херсонську, Запорізьку, Луганську області України, які вона незаконно анексувала у 2022 році.

Спеціальний представник з питань України Кіт Келлог, який був присутній на цій зустрічі, за словами співрозмовників, виступив проти пропозиції Стіфа Віткоффа, пояснивши, що Київ ніколи не погодиться в односторонньому порядку віддати ці території Росії.

Ці та інші слова Віткоффа спричинили обурення в деяких працівників Білого дому й у Республіканській партії. Наприклад, великий донор Республіканської партії Ерік Левін заявив, що "Віткофф повинен піти" після його скандального інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону.

"Деякі республіканці на Капітолійському пагорбі були настільки стурбовані очевидною проросійською позицією Віткоффа в інтерв'ю Карлсона, що після цього зателефонували раднику з національної безпеки Майку Волцу і держсекретарю Марко Рубіо, щоб поскаржитися", – пише агентство з посиланням на джерела.

Втім, у Віткоффа є чимало захисників в адміністрації Трампа. Вони кажуть, що посланника несправедливо критикують представники "яструбиного" крила Республіканської партії. Ба більше, сам Стів Віткофф має хороші взаємини з Дональдом Трампом, додають журналісти.