Несмотря на некоторую поддержку, чиновник подвергся и критике. Об этом в пятницу, 11 апреля, сообщило агентство сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники, ознакомленных с этим вопросом, передает 24 Канал.

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Республиканцы возмущены ролью Уиткоффа

Reuters пишет, что Стив Уиткофф хоть и получил определенную поддержку от членов Республиканской партии, которые скептически настроены в отношении Украины, но его предложения вызвали возмущение среди других республиканцев, которые недовольны приверженностью действующей администрации к Москве.

По словам источников, именно спецпосланник пригласил в США директора Российского фонда прямых инвестиций и посланника Владимира Путина - Кирилла Дмитриева, который стал представлять Москву на переговорах по Украине. Для этого против россиянина отменили санкции.

Более того, согласно обнародованной информации, Стив Уиткофф решил организовать встречу в своей резиденции вопреки рекомендациям по национальной безопасности

По словам двух людей, информированных с ситуацией, это вызвало тревогу в Белом доме и Государственном департаменте. Американские чиновники избегают принимать у себя дома чиновников из России, которая обладает современными возможностями разведки. Ужин перенесли в Белый дом,

– говорится в статье.

После разговора с Дмитриевым он встретился с Дональдом Трампом и сказал ему, что самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине – это признать российскими Донецкую, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую области Украины, которые она незаконно аннексировала в 2022 году.

Специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог, который присутствовал на этой встрече, по словам собеседников, выступил против предложения Стифа Виткоффа, объяснив, что Киев никогда не согласится в одностороннем порядке отдать эти территории России.

Эти и другие слова Виткоффа вызвали возмущение у некоторых работников Белого дома и в Республиканской партии. Например, крупный донор Республиканской партии Эрик Левин заявил, что "Виткофф должен уйти" после его скандального интервью журналисту Такеру Карлсону.

"Некоторые республиканцы на Капитолийском холме были настолько обеспокоены очевидной пророссийской позицией Уиткоффа в интервью Карлсона, что после этого позвонили советнику по национальной безопасности Майку Волцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы пожаловаться", – пишет агентство со ссылкой на источники.

Впрочем, у Уиткоффа есть немало защитников в администрации Трампа. Они говорят, что посланника несправедливо критикуют представители "ястребиного" крыла Республиканской партии. Более того, сам Стив Уиткофф имеет хорошие взаимоотношения с Дональдом Трампом, добавляют журналисты.