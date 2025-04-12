Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о новом варианте соглашения по полезным ископаемым

Администрация Трампа предложила новый более жесткий вариант соглашения по полезным ископаемым.

Напряжение вызвало новый, более экспансивный проект соглашения, представленный администрацией Дональда Трампа. Документ предусматривает предоставление США привилегированного доступа к украинским месторождениям и обязывает Киев передавать доходы от добычи в совместный инвестиционный фонд,

– говорится в статье.

Отмечается, что предложенное соглашение не предоставляет гарантий безопасности для Украины. Известно, что Киев привлек юристов из компании Hogan Lovells для консультаций.

Представитель Минфина США подтвердил, что между странами продолжаются переговоры, назвав их "техническими". В апреле премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко отправятся в Вашингтон для встречи с представителями МВФ и Всемирного банка.

"Президент США Дональд Трамп стремится заключить соглашение по украинским полезных ископаемых, среди которых ценные редкоземельные металлы, как часть его усилий по прекращению войны и как способ вернуть миллиарды долларов военной помощи США Киеву", – говорится в сообщении.