Для этого будут сотрудничать правительства обеих стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правительственный портал.

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Кто поедет в Вашингтон

В обнародованном документе говорится о том, что американское и украинское правительства должны оперативно работать над завершением подготовки необходимых документов для окончательного заключения соглашения между странами по ископаемым.

Таким образом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон в течение недели, начиная с 21 апреля 2025 года, чтобы встретиться с министром финансов США Бессентом и поддержать на высоком уровне завершение технических обсуждений.

Ожидается, что переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений до этой даты и скорейшего подписания,

– говорится в документе.

К слову, проект соглашения охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, и предусматривает создание наблюдательного совета с правом вето США, который будет контролировать фонд, распределяющий доходы между двумя странами.