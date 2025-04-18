Для этого будут сотрудничать правительства обеих стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правительственный портал.
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Кто поедет в Вашингтон
В обнародованном документе говорится о том, что американское и украинское правительства должны оперативно работать над завершением подготовки необходимых документов для окончательного заключения соглашения между странами по ископаемым.
Таким образом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон в течение недели, начиная с 21 апреля 2025 года, чтобы встретиться с министром финансов США Бессентом и поддержать на высоком уровне завершение технических обсуждений.
Ожидается, что переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений до этой даты и скорейшего подписания,
– говорится в документе.
К слову, проект соглашения охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, и предусматривает создание наблюдательного совета с правом вето США, который будет контролировать фонд, распределяющий доходы между двумя странами.