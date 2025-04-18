Для цього співпрацюватимуть уряди обох країн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на урядовий портал.

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Хто поїде у Вашингтон

В оприлюдненому документі йдеться про те, що американський та українські уряди повинні оперативно працювати над завершенням підготовки необхідних документів задля остаточного укладення угоди між країнами щодо копалин.

Таким чином прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Вашингтон протягом тижня, починаючи з 21 квітня 2025 року, щоб зустрітися з міністром фінансів США Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень.

Очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання,

– ідеться у документі.

До слова, проєкт угоди охоплює всі мінеральні ресурси, включно з нафтою та газом, і передбачає створення наглядової ради з правом вето США, яка контролюватиме фонд, що розподіляє прибутки між двома країнами.