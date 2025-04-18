18 квітня уряд опублікував текст меморандуму про економічне партнерство з США, який закладає основу для майбутньої угоди про корисні копалини, передає 24 Канал.

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Що передбачає Меморандум

Згідно з документом, обидві країни створять спільний Фонд інвестицій, який буде спрямований на фінансування відновлення інфраструктури, підтримку бізнесу та створення економічних можливостей в Україні. ​

Меморандум також визнає внесок України у зміцнення міжнародного миру та безпеки шляхом добровільної відмови від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї. ​

Крім того, документ передбачає, що США поважають зобов'язання України, пов’язані з її вступом до Європейського Союзу та угодами з міжнародними фінансовими установами, що гарантує відсутність конфлікту між новою угодою та євроінтеграційним курсом України.

Також у Меморандумі вказано, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Вашингтон на тижні з 21 квітня для зустрічі з міністром фінансів США Бессентом і "надання високорівневої підтримки завершенню технічних перемовин щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду для відбудови".

Очікується, що переговорні групи звітуватимуть про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершити обговорення до цієї дати та якнайшвидше підписати угоду.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що угоду про копалини мають підписати у четверг, 24 квітня.