На данный момент официальных заявлений по этой статье не было ни от Украины, ни от США. Как отметил 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, официальный Киев ранее говорил о готовности покупать оружие в Америки.

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Чего на самом деле испугался Трамп

Никаких официальных переговоров о покупке американского оружия пока не было. Поэтому СМИ могут распространять различные политические заявления, чтобы понять позиции сторон. Реакцию Трамп можно рассматривать как отказ, но официальных комментариев нет.

Я считаю, что в западной прессе идет целенаправленная атака на администрацию Трампа из-за его неторопливости в военной помощи Украине. Но надо обратить внимание на примечательную деталь – выступление Джо Байдена в ответ на политику Белого дома,

– сказал Валерий Клочок.

Байден ни разу не упомянул об Украине, а лишь говорил о социальных аспектах. Вполне вероятно, что пресса только приобщается к медийному противостоянию республиканцев и демократов и использует для этого военную помощь.

Кроме этого, стоит вспомнить, что Трамп хочет, чтобы военные расходы брала на себя Европа. Он заинтересован, чтобы Европа покупала оружие у США. Возникают разногласия с материалом о якобы отказе продать Patriot.

Трамп демонстрирует прежде всего России, что не помогает военным способом Украине, а выступает посредником в этой истории. Ответственность на Европе. Этим он даже подыгрывает Евросоюзу, который тоже хотел бы присоединиться к мирному урегулированию.

Поэтому не стоит спешить с выводами, хотя понятно, что Трамп не хочет продавать нам Patriot по одной простой причине. Оказалось, что это не только защитное оружие. Системы ПВО Patriot умеют сбивать не только ракеты, но и самолеты,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Еще при президентстве Байдена украинцы сбивали очень много вражеских судов. Возможно, Трамп воздерживается от передачи дополнительных комплексов, чтобы Кремль не подумал, что так он усиливает эскалацию конфликта.