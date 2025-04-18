Наразі офіційних заяв щодо цієї статті не було ні від України, ні від США. Як зауважив 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, офіційний Київ раніше говорив про готовність купувати зброю в Америки.

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Чого насправді злякався Трамп

Жодних офіційних переговорів щодо купівлі американської зброї поки не було. Тому ЗМІ можуть поширювати різні політичні заяви, щоб зрозуміти позиції сторін. Реакцію Трамп можна розглядати як відмову, але офіційних коментарів немає.

Я вважаю, що у західній пресі йде цілеспрямована атака на адміністрацію Трампа через його неквапливість у військовій допомозі України. Але треба звернути увагу на примітну деталь – виступ Джо Байдена у відповідь на політику Білого дому,

– сказав Валерій Клочок.

Байден жодного разу не згадав про Україну, а лише говорив про соціальні аспекти. Цілком ймовірно, що преса тільки долучається до медійного протистояння республіканців і демократів й використовує для цього військову допомогу.

Крім цього, варто пригадати, що Трамп хоче, аби воєнні витрати брала на себе Європа. Він зацікавлений, щоб Європа купувала зброю у США. Виникають розбіжності з матеріалом про нібито відмову продати Patriot.

Трамп демонструє найперше Росії, що не допомагає у військовий спосіб Україні, а виступає посередником у цій історії. Відповідальність на Європі. Цим він навіть підіграє Євросоюзу, який теж хотів би долучитися до мирного врегулювання.

Тому не варто поспішати з висновками, хоча зрозуміло, що Трамп не хоче продавати нам Patriot через одну просту причину. Виявилося, що це не лише захисна зброя. Системи ППО Patriot вміють збивати не тільки ракети, але й літаки,

– підкреслив Валерій Клочок.

Ще за президентства Байдена українці збивали дуже багато ворожих суден. Можливо, Трамп утримується від передачі додаткових комплексів, щоб Кремль не подумав, що так він посилює ескалацію конфлікту.