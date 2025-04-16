Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Почему Трамп отказал Украине в продаже ракет для Patriot

Поскольку ракеты для Patriot производятся только в США, а Трамп еще до своего вступления в должность дал понять, что больше не будет предоставлять Украине безвозмездную помощь, Владимир Зеленский предложил закупить их используя финансовые ресурсы ЕС и замороженные российские активы.

В общем он предложил выделить 50 миллиардов долларов (44 миллиарда евро) для покупки сотен ракет к Patriot.

Дайте нам пакет, который включает и ПВО, и другие соответствующие инструменты, и мы его оплатим,

– сказал Зеленский, комментируя свое предложение украинским СМИ.

Но, видимо, Трамп настолько погружен в безрезультатные переговоры с Владимиром Путиным, что даже не хочет зарабатывать на обороне Украины, отмечает издание.

В то же время Украине срочно нужны новые системы ПВО для защиты от российских атак на гражданские объекты, подобных тем, что случились недавно в Кривом Роге и Сумах.

"Вы знаете, он всегда хочет купить ракеты. Но, видите, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть эту войну. Нельзя начинать войну против врага, который в 20 раз больше, и надеяться, что кто-то даст тебе ракеты", – ответил Трамп на вопрос журналиста о том, не хочет ли он продать Украине новые зенитные ракеты.

О чем свидетельствуют заявления Трампа

Эти заявления Трампа вызвали возмущение не только из-за того, что он в очередной раз перепутал виновников и жертв российской агрессивной войны – решение также выглядело противоречивым с экономической точки зрения. Ведь экспорт оружия означал бы высокие доходы для экономики США.

Отказ Вашингтона вызвал возмущение в Украине, ведь это свидетельствует о том, что США не заинтересованы в "прекращении кровопролития", как неоднократно заявлял Трамп. Зато его политика только усиливает агрессию России.

Напомним, что Украина до сих пор не получила дополнительные системы Patriot, которые ей пообещали во время юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля 2024 года. Поэтому Зеленский предложил купить их.