Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.

Контекст Ракета разорвалась в воздухе над домами: все, что известно об атаке по гражданским в Харькове

Что сказал Зеленский об ударе по Харькову

Президент подчеркнул, что в Харькове еще продолжаются работы после удара российских ракет.

Предварительно, это были крылатые ракеты – "Искандеры". Одна из ракет разорвалась в воздухе прямо над спальным районом, другая попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой,

– написал он.

Зеленский показал последствия удара по Харькову 18 апреля / Фото ГСЧС

Гарант акцентировал, что атака по Харькову повредила обычные жилые дома. Пострадало более сотни человек.

"Совершенно разные люди: кто-то старшего возраста, кто-то совсем молодой. Все просто живут своей жизнью в собственной стране, в своем городе, и это делает их мишенью для России – для российских ракет. Надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу – в Страстную пятницу, накануне Пасхи. И когда мы обращаемся к партнерам, прежде всего к Соединенным Штатам, за системами "Петриот" и ракетами к ним, которые могут защитить от этого российского зла – от крылатых ракет, от баллистики, – мы обращаемся за защитой, которой заслуживает каждый народ".

В сообщении Зеленского сказано, что помочь – это по-христиански. Особенно когда есть такая возможность. Ведь "не должно быть такого, что какой-то народ заслуживает помощи больше, а какой-то – меньше".

А еще не должно быть такого, что Россия может избегать последствий, хотя она так же уничтожает жизнь, как другие террористы. Против Кремля следует ввести как минимум жесткие санкции.

Украина 18 апреля расширила свои санкции на почти сотню субъектов – физических и юридических лиц. Многие из них российские, но есть и китайские. Большинство этих субъектов привлечено к производству "Искандеров".

Зеленский подытожил, что Киев будет работать с партнерами и в дальнейшем, чтобы санкции были синхронизированы.