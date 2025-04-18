Ракета взорвалась в воздухе над детской площадкой, в нескольких метрах от многоэтажки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Болвинова.

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Что известно о ракете, которую россияне выпустили на Харьков

Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что по Харькову ударила ракета 9М727 – аналог американского Tomahawk. Он добавил, что она может лететь низко над землей и избегать системы ПВО.

Кроме того, эта ракета маневренная, она оснащена стелс-технологией – малозаметна для радаров.

Если бы ракета попала четко в дом, тот бы просто сложился полностью. Именно такое оружие россияне применяют по обычным жилым домам рано утром, когда люди еще спят,

– отметил Болвинов.

Он отметил, что по городу враг применил три такие ракеты из комплекса "Искандер-К". Удары были по гражданскому предприятию – разрушены два цеха. В одном шили женские куртки, и другом производили тубы для зубной пасты, шампуни и футляры для косметики. "Ни одного военного объекта", – подытожил Болвинов.

Атака на Харьков 18 апреля

Напомним, что в пятницу утром Россия нанесла ракетный удар по Харькову. В результате атаки много людей пострадали и есть погибший. Вражеская ракета ударила по густонаселенному району города.

В 14:03 в ГСЧС сообщили о 97 пострадавших, из которых 7 детей.

Болвинов отметил, что во время удара погиб 79-летний мужчина, который не мог ходить. Пенсионер умер в собственной квартире. У пострадавших людей взрывные травмы, порезы от осколков и шок.