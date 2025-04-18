Наибольший ущерб харьковчанам нанесла ракета, взорвавшаяся в рядом с жилым 16-этажным домом в Основянском районе города. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала подробности ужасной атаки врага.

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Удар похож на тот, что произошел в Сумах

Россияне нанесли удар в 5 утра ракетами "Искандер", которые были начинены кассетными поражающими средствами. Именно поэтому, дом, возле которого произошел взрыв, с 12-го и до 2-го этажа посечен обломками. Также получили повреждения и соседние многоэтажки, а также сооружения учебных заведений, расположенных рядом.

Именно в одном из соседних домов погиб в своей постели 78-летний мужчина, которого убило обломками, пока он спал. В том же доме получил ранения 4-летний ребенок,

– сказала Анна Черненко.

В одной из квартир дома, подвергшегося повреждениям, ночевала пожилая пара. Женщина не может двигаться и волонтеры спускали ее вниз, чтобы передать медикам.

В результате удара большое количество пострадавших – более 60. Больше всего ранения люди получили от осколков стекла.

Мы живем на 11 этаже. Спали перед работой, влетело в квартиру. К счастью, мы живы,

– говорит Ольга, пострадавшая жительница дома.

Еще одна пострадавшая, Майя, рассказала, что из-за удара россиян фактически осталась без квартиры.

По предварительным выводам метод поражения был похож на тот, что россияне применили в Сумах, когда именно кассетная ракета взорвалась в воздухе. Такие удары значительно увеличивают зону поражения.

Также россияне нанесли удары по гражданскому предприятию в Харькове, которое производило продукцию легкой промышленности и не имело никакого отношения к военным.

Андрей, один из сотрудников уничтоженного предприятия, поделился, что прилетело в цех, где он работал.

Я чудом выскочил и сразу начал выводить в укрытие девушек. Искал друга. А потом удар, второй, и дальше меня задело волной и отбросило,

– сказал он.

Волонтеры и коммунальщики уже работают на местах взрыва и помогают людям закрывать выбитые окна и двери. В то же время кроме видимых повреждений могут быть еще более существенные, ведь кассетные боеприпасы очень коварные.

На местах работают с людьми, которые понесли имущественные потери, и специалисты из городских, социальных учреждений фиксируют последствия. Также рядом расположен автобус быстрого реагирования, где люди могут спокойно посидеть и пообщаться с психологами.