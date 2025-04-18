Найбільшої шкоди харків'янам завдала ракета, що вибухнула у поруч з житловим 16-поверховим будинком в Основ'янському районі міста. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла подробиці жахливої атаки ворога.

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Удар схожий на той, що стався у Сумах

Росіяни завдали удару о 5 ранку ракетами "Іскандер", які були начинені касетними уражальними засобами. Саме через це, будинок, біля якого стався вибух, з 12-го і до 2-го поверху посічений уламками. Також зазнали пошкоджень і сусідні багатоповерхівки, а також споруди навчальних закладів, що розташовані поруч.

Саме в одному із сусідніх будинків загинув у своєму ліжку 78-річний чоловік, якого вбило уламками, поки він спав.В тому ж будинку зазнала поранень 4-річна дитина,

– сказала Анна Черненко.

В одній з квартир будинку, що зазнав пошкоджень, ночувала літня пара. Жінка не може рухатись і волонтери спускали її униз, щоб передати медикам.

Внаслідок удару велика кількість постраждалих – понад 60. Найбільше поранення люди отримали від уламків скла.

Ми живемо на 11 поверсі. Спали перед роботою, влетіло в квартиру. На щастя, ми живі,

– говорить Ольга, потерпіла мешканка будинку.

Ще одна потерпіла, Майя, розповіла, що через удар росіян фактично залишилась без квартири.

За попередніми висновками метод ураження був схожий на той, що росіяни застосували у Сумах, коли саме касетна ракета вибухнула в повітрі. Такі удари значно збільшують зону ураження.

Також росіяни завдали удари по цивільному підприємству у Харкові, яке виробляло продукцію легкої промисловості і не мало жодного відношення до військових.

Андрій, один зі співробітників знищенного підприємства, поділився, що прилетіло у цех, де він працював.

Я дивом вискочив і одразу почав виводити в укриття дівчат. Шукав друга. А потім удар, другий, і далі мене зачепило хвилею і відкинуло,

– сказав він.

Волонтери та комунальники вже працюють на місцях вибуху і допомагають людям закривати вибиті вікна та двері. Водночас окрім видимих пошкоджень можуть бути ще суттєвіші, адже касетні боєприпаси дуже підступні.

На місцях працюють з людьми, які зазнали майнових втрат, і спеціалісти з міських, соціальних установ фіксують наслідки. Також поруч розташований автобус швидкого реагування, де люди можуть спокійно посидіти та поспілкуватися з психологами.