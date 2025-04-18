Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про постраждалих у Харкові

Близько 5:10 Росія завдала чотири удари ракетами по Харкову.

Ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди,

– повідомив Терехов.

Станом на 6:10 відомо про 26 постраждалих. Також є інформація про одного загиблого, його тіло знайшли у власній квартирі.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждали 15 багатоквартирних будинків. Наразі триває обстеження ураженої території.

"За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі", – розповів міський голова.