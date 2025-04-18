Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.

До теми "Удар, другий, мене зачепило хвилею і відкинуло": харків’яни про страшні наслідки атаки росіян

Що каже російська пропаганда про удар по Харкову

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що пропаганда ворога продовжує брехати, нібито минулої ночі в Харкові ракетним ударом російські військові знищили "військовий об’єкт".



Як російська пропаганда виправдовує свій цинічний удар по Харкову 18 квітня / Фото ЦПД

Насправді ж, як свідчить інформація ДСНС України, росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу та цивільному підприємству. За останніми даними, 1 цивільна людина загинула, ще щонайменше 57 – постраждали, в тому числі 5 дітей.

Росія дотримується відверто терористичної тактики, майже щодня завдаючи ударів по українських містах, що призводить до великої кількості жертв серед цивільних. Терор проти мирних людей ru-пропаганда постійно намагається виправдати поширенням брехні про нібито уражені "військові цілі",

– мовиться у дописі.

У Центрі наголосили, що саме так Росія діяла після ударів по Кривому Рогу, Сумах, Дніпру та інших українських містах.

Що відомо про атаку по Харкову