Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.
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Що каже російська пропаганда про удар по Харкову
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що пропаганда ворога продовжує брехати, нібито минулої ночі в Харкові ракетним ударом російські військові знищили "військовий об’єкт".
Як російська пропаганда виправдовує свій цинічний удар по Харкову 18 квітня / Фото ЦПД
Насправді ж, як свідчить інформація ДСНС України, росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу та цивільному підприємству. За останніми даними, 1 цивільна людина загинула, ще щонайменше 57 – постраждали, в тому числі 5 дітей.
Росія дотримується відверто терористичної тактики, майже щодня завдаючи ударів по українських містах, що призводить до великої кількості жертв серед цивільних. Терор проти мирних людей ru-пропаганда постійно намагається виправдати поширенням брехні про нібито уражені "військові цілі",
– мовиться у дописі.
У Центрі наголосили, що саме так Росія діяла після ударів по Кривому Рогу, Сумах, Дніпру та інших українських містах.
Що відомо про атаку по Харкову
- У Харкові під ранок 18 квітня пролунали вибухи. Міський голова Ігор Терехов розповів, що було зафіксовано 4 удари ракетами по місту, одна з ракет вдарила по густонаселеному району та влучила у багатоповерхівку.
- Пізніше Терехов зазначив, що одна з ракет вибухнула у повітрі просто біля вікон житлової 16-поверхівки в Основ'янському районі. Саме у цьому районі найбільша кількість поранених та загибла людина.
- Окрім того, через ранкову атаку пожежа виникла у Харкові на цивільному підприємстві. Там гасять три осередки загоряння на площі 500 квадратних метрів.