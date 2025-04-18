Через удар пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків. Усе, що відомо обстріл Харкова, повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про атаку на Харків 18 квітня
Наслідки обстрілу Харкова
У прокуратурі повідомили, що серед постраждалих уже 5 дітей – 2, 4, 14, 16, 17 років.
Жертвою виявився чоловік 78 років, який спав у свої квартирі.
Наслідки атаки на Харків
Уже понад 60 постраждалих від ранкового обстрілу Харкова.
У ДСНС розповіли, що у Харкові, окрім житлових будинків, пошкоджено навчальний заклад та легкові авто.
Пожежа на території підприємства станом на 8:00 локалізована, триває її ліквідація та проводяться аварійно-рятувальні роботи.
Там загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля.
Прокинулися ми під вибухи. Я зараз не можу ні говорити, нічого, бо у мене шалені емоції. У мене повністю з цього боку кімнати немає, у мене вибило все — і стрелю зірвало, і двері. У мене були скляні двері, у мене на друзки двері пішли. Вибуховою хвилею розбило акваріум, вся квартира у воді,
– розповіла про наслідки ранкового удару по Харкову жителька Основ'янського району Інна Мазурова.
Горить цивільне підприємство
Через ранкову атаку пожежа виникла на цивільному підприємстві.
Там гасять три осередки загоряння на площі 500 квадратних метрів, повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко Суспільному.
Кількість постраждалих знову зросла – уже щонайменше 54 особи.
До міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них 2 дітей.
4 осіб перебувають у важкому стані.
По Харкову били "Іскандери"
Терехов у коментарі Суспільному повідомив, що по Харкову були удари трьома "Іскандерами".
Она із ракет вибухнула у повітрі просто біля вікон житлової 16-поверхівки в Основ'янському районі. Там найбільша кількість поранених, та є людина.
У Харкові уже 40 постраждалих.
Постраждали понад 20 багатоквартирних будинків та більше ніж 30 приватних обійсть.
Кількість поранених зросла до 28.
Синєгубов повідомив, що серед постраждалих 2 дитини – 4 та 2,8 років.
Попередньо, пошкоджено 15 багатоквартирних будинків. Триває обстеження території.
Харків атакувала балістика
Попередньо, Харків був атакований балістичними ракетами з касетним начинням.
Саме тому площі ураження дуже великі,
– додав мер Терехов.
Уже є 26 постраждалих.
Кількість постраждалих зросла до 24.
Уже відомо про 12 постраждалих та одного загиблого.
У Харкові є жертва
Відомо про одного загиблого у власній квартирі.
Серед постраждалих є малолітня дитина.
Уже відомо про 5 постраждалих.
Голова ОВА Синєгубов уточнив, що влучання зафіксовано в Основ'янському районі міста.
Ракета влучила у харківську багатоповерхівку
Росія вдарила ракетою по густонаселеному району Харкова.
Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть перебувати люди.
Повідомляється про чотири удари ракетами по місту.
Вибухи у Харкові
О 5:09 мер Харкова Терехов повідомив про вибухи у місті.