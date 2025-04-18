08:02, 18 квітня

Прокинулися ми під вибухи. Я зараз не можу ні говорити, нічого, бо у мене шалені емоції. У мене повністю з цього боку кімнати немає, у мене вибило все — і стрелю зірвало, і двері. У мене були скляні двері, у мене на друзки двері пішли. Вибуховою хвилею розбило акваріум, вся квартира у воді,

– розповіла про наслідки ранкового удару по Харкову жителька Основ'янського району Інна Мазурова.