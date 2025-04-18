Через удар пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків. Усе, що відомо обстріл Харкова, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Харків 18 квітня

08:52, 18 квітня

Наслідки обстрілу Харкова

08:45, 18 квітня

У прокуратурі повідомили, що серед постраждалих уже 5 дітей – 2, 4, 14, 16, 17 років.

Жертвою виявився чоловік 78 років, який спав у свої квартирі.

08:39, 18 квітня

Наслідки атаки на Харків

08:38, 18 квітня

Уже понад 60 постраждалих від ранкового обстрілу Харкова.

08:13, 18 квітня

У ДСНС розповіли, що у Харкові, окрім житлових будинків, пошкоджено навчальний заклад та легкові авто.

Пожежа на території підприємства станом на 8:00 локалізована, триває її ліквідація та проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Там загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля.

08:02, 18 квітня

Прокинулися ми під вибухи. Я зараз не можу ні говорити, нічого, бо у мене шалені емоції. У мене повністю з цього боку кімнати немає, у мене вибило все — і стрелю зірвало, і двері. У мене були скляні двері, у мене на друзки двері пішли. Вибуховою хвилею розбило акваріум, вся квартира у воді,
– розповіла про наслідки ранкового удару по Харкову жителька Основ'янського району Інна Мазурова.

07:17, 18 квітня

Горить цивільне підприємство

Через ранкову атаку пожежа виникла на цивільному підприємстві.

Там гасять три осередки загоряння на площі 500 квадратних метрів, повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко Суспільному.

07:10, 18 квітня

Кількість постраждалих знову зросла – уже щонайменше 54 особи.

До міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них 2 дітей.

4 осіб перебувають у важкому стані.

06:49, 18 квітня

По Харкову били "Іскандери"

Терехов у коментарі Суспільному повідомив, що по Харкову були удари трьома "Іскандерами".

Она із ракет вибухнула у повітрі просто біля вікон житлової 16-поверхівки в Основ'янському районі. Там найбільша кількість поранених, та є людина.

06:46, 18 квітня

У Харкові уже 40 постраждалих.

06:43, 18 квітня

Постраждали понад 20 багатоквартирних будинків та більше ніж 30 приватних обійсть.

Кількість поранених зросла до 28.

06:25, 18 квітня

Синєгубов повідомив, що серед постраждалих 2 дитини – 4 та 2,8 років.

06:13, 18 квітня

Попередньо, пошкоджено 15 багатоквартирних будинків. Триває обстеження території.

06:10, 18 квітня

Харків атакувала балістика

Попередньо, Харків був атакований балістичними ракетами з касетним начинням.

Саме тому площі ураження дуже великі,
– додав мер Терехов.

Уже є 26 постраждалих.

06:01, 18 квітня

Кількість постраждалих зросла до 24.

05:54, 18 квітня

Уже відомо про 12 постраждалих та одного загиблого.

05:51, 18 квітня

У Харкові є жертва

Відомо про одного загиблого у власній квартирі.

05:41, 18 квітня

Серед постраждалих є малолітня дитина.

05:34, 18 квітня

Уже відомо про 5 постраждалих.

05:32, 18 квітня

Голова ОВА Синєгубов уточнив, що влучання зафіксовано в Основ'янському районі міста.

05:23, 18 квітня

Ракета влучила у харківську багатоповерхівку

Росія вдарила ракетою по густонаселеному району Харкова.

Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть перебувати люди.

05:13, 18 квітня

Повідомляється про чотири удари ракетами по місту.

05:09, 18 квітня

Вибухи у Харкові

О 5:09 мер Харкова Терехов повідомив про вибухи у місті.