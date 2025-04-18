08:02, 18 апреля

Проснулись мы под взрывы. Я сейчас не могу ни говорить, ничего, потому что у меня безумные эмоции. У меня полностью с этой стороны комнаты нет, у меня выбило все - и стрелю сорвало, и дверь. У меня была стеклянная дверь, у меня в щепки дверь пошла. Взрывной волной разбило аквариум, вся квартира в воде,

– рассказала о последствиях утреннего удара по Харькову жительница Основянского района Инна Мазурова.