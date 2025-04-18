Из-за удара повреждены десятки частных и многоквартирных домов. Все, что известно об обстреле Харькова, сообщает 24 Канал.
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Что известно об атаке на Харьков 18 апреля
Последствия обстрела Харькова
В прокуратуре сообщили, что среди пострадавших уже 5 детей – 2, 4, 14, 16, 17 лет.
Жертвой оказался мужчина 78 лет, который спал в свои квартире.
Последствия атаки на Харьков
В ГСЧС рассказали, что в Харькове, кроме жилых домов, повреждено учебное заведение и легковые авто.
Пожар на территории предприятия по состоянию на 8:00 локализован, продолжается его ликвидация и проводятся аварийно-спасательные работы.
Там загорелась кровля двухэтажного корпуса, цех и здание.
Проснулись мы под взрывы. Я сейчас не могу ни говорить, ничего, потому что у меня безумные эмоции. У меня полностью с этой стороны комнаты нет, у меня выбило все - и стрелю сорвало, и дверь. У меня была стеклянная дверь, у меня в щепки дверь пошла. Взрывной волной разбило аквариум, вся квартира в воде,
– рассказала о последствиях утреннего удара по Харькову жительница Основянского района Инна Мазурова.
Горит гражданское предприятие
Из-за утренней атаки пожар возник на гражданском предприятии.
Там тушат три очага возгорания на площади 500 квадратных метров, сообщил представитель ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко Общественному.
Количество пострадавших снова возросло – уже по меньшей мере 54 человека.
В городские больницы госпитализированы 13 человек, из них 2 детей.
4 человека находятся в тяжелом состоянии.
По Харькову били "Искандеры"
Терехов в комментарии Общественному сообщил, что по Харькову были удары тремя "Искандерами".
Она из ракет взорвалась в воздухе прямо у окон жилой 16-этажки в Основянском районе. Там наибольшее количество раненых, и есть человек.
В Харькове уже 40 пострадавших.
Пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных дворов.
Количество раненых возросло до 28.
Синегубов сообщил, что среди пострадавших 2 ребенка – 4 и 2,8 лет.
Предварительно, повреждены 15 многоквартирных домов. Продолжается обследование территории.
Харьков атаковала баллистика
Предварительно, Харьков был атакован баллистическими ракетами с кассетной начинкой.
Именно поэтому площади поражения очень большие,
– добавил мэр Терехов.
Уже есть 26 пострадавших.
Количество пострадавших возросло до 24.
Уже известно о 12 пострадавших и одном погибшем.
В Харькове есть жертва
Известно об одном погибшем в собственной квартире.
Среди пострадавших есть малолетний ребенок.
Уже известно о 5 пострадавших.
Председатель ОВА Синегубов уточнил, что попадание зафиксировано в Основянском районе города.
Ракета попала в харьковскую многоэтажку в Харькове
Россия ударила ракетой по густонаселенному району Харькова.
Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди.
Сообщается о четырех ударах ракетами по городу.
Взрывы в Харькове
В 5:09 мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе.