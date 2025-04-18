Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака. Он показал последствия русского удара.

Смотрите также Площади поражения очень большие: Харьков атаковали баллистическими ракетами с кассетной начинкой, – мэр

Последствия ракетного удара по Днепру

По словам чиновника, утром взрывы прогремели в Днепровском районе. В результате ракетной атаки в самом Днепре повреждены фитнес-центр, гостиница и офис. В Подгородном загорелась сухая трава. Изуродованные частные дома и теплицы.

Кроме того, из-за атаки в Новоалександровском обществе горело имущество в хозяйственном сооружении. Пожар был потушен. Согласно обнародованной информации, никто в результате удара или возгорания не пострадал.

В результате атаки на Днепр есть разрушение / Фото ОВА

В Днепропетровской области работали силы противовоздушной обороны. Им удалось уничтожить 3 беспилотника и 3 ракеты.