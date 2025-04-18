Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

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Что говорит российская пропаганда об ударе по Харькову

В Центре противодействия дезинформации отметили, что пропаганда врага продолжает врать, якобы прошлой ночью в Харькове ракетным ударом российские военные уничтожили "военный объект".



Как российская пропаганда оправдывает свой циничный удар по Харькову 18 апреля / Фото ЦПД

На самом деле, как свидетельствует информация ГСЧС Украины, россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу и гражданскому предприятию. По последним данным, 1 гражданский человек погиб, еще по меньшей мере 57 – пострадали, в том числе 5 детей.

Россия придерживается откровенно террористической тактики, почти ежедневно нанося удары по украинским городам, что приводит к большому количеству жертв среди гражданских. Террор против мирных людей ru-пропаганда постоянно пытается оправдать распространением лжи о якобы пораженных "военных целях",

– говорится в заметке.

В Центре отметили, что именно так Россия действовала после ударов по Кривому Рогу, Сумах, Днепру и других украинских городах.

Что известно об атаке по Харькову