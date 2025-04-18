Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

Контекст Ракета розірвалася у повітрі над будинками: все, що відомо про атаку по цивільних у Харкові

Що сказав Зеленський про удар по Харкову

Президент підкреслив, що в Харкові ще тривають роботи після удару російських ракет.

Попередньо, це були крилаті ракети – "Іскандери". Одна з ракет розірвалась у повітрі просто над спальним районом, інша влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою,

– написав він.

Зеленський показав наслідки удару по Харкову 18 квітня / Фото ДСНС

Гарант акцентував, що атака по Харкову пошкодила звичайні житлові будинки. Постраждало понад сотню людей.

"Абсолютно різні люди: хтось старшого віку, хтось зовсім молодий. Усі просто живуть своїм життям у власній країні, у своєму місті, і це робить їх мішенню для Росії – для російських ракет. Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту – у Страсну п'ятницю, напередодні Великодня. І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи "Петріот" і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла – від крилатих ракет, від балістики, – ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ".

У повідомленні Зеленського сказано, що допомогти – це по-християнськи. Особливо коли є така можливість. Адже "не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь – менше".

А ще не має бути такого, що Росія може уникати наслідків, хоча вона так само знищує життя, як інші терористи. Проти Кремля слід запровадити щонайменше жорсткі санкції.

Україна 18 квітня розширила свої санкції на майже сотню суб'єктів – фізичних та юридичних осіб. Багато з них російські, та є і китайські. Більшість цих суб'єктів залучена до виробництва "Іскандерів".

Зеленський підсумував, що Київ працюватиме з партнерами й надалі, щоб санкції були синхронізовані.