Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра и министра экономики Украины Юлию Свириденко.

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Свириденко сделала важное заявление

В среду, 23 апреля, в Лондоне проходит встреча украинской делегации с партнерами. Во время этих переговоров Украина подтвердила принципиальную позицию, что готова вести мирные переговоры, но не сдаваться.

Так, Свириденко отметила, что Украина не поддержит ни одного соглашения, которое даст России возможность перегруппироваться, восстановиться и прийти на украинскую территорию с новой войной.

Именно поэтому наше государство настаивает на полном прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Этот шаг является необходимым, ведь действительно продемонстрирует готовность России к миру. Кроме того, если Москва согласится на эти условия, то и Киев ответит тем же.

Наш народ не согласится на замороженный конфликт, замаскированный под мир. Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности – достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить длительный мир,

– подчеркнула Свириденко.

Владимир Зеленский также заявил, что Украина не признает оккупацию Крыма, поскольку это противоречит Конституции и суверенитету государства. Президент Украины также убежден, что обсуждение вопроса Крыма ведет к затягиванию войны, и быстро договориться с Россией невозможно.

Ранее ряд СМИ написал, что США могут признать российский контроль над Крымом в рамках возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом. Впрочем, в Офисе Президента довольно резко отреагировали на слухи и отметили, что о признании Крыма частью России говорят еще с 2014 года, однако это не имело никакого развития.

Кроме того, накануне американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США могут отойти от роли посредников между Украиной и Россией, если "не получат положительный ответ". Вероятно, речь идет о мирном плане администрации Трампа, в котором есть пункт, что Украина должна отдать России часть территорий.