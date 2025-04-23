Что в мире говорят о мирных переговорах в Лондоне и что известно об их ходе, сообщает 24 Канал.
Встреча в Лондоне стартовала
Андрей Сыбига и Рустем Умеров начали встречу с британскими коллегами Дэвидом Ламми и Джоном Гили.
Мы благодарны Великобритании за лидерство и поддержку. Мы обсудим пути укрепления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности,
– заявил Сыбига.
Умеров высказался о встрече в Лондоне
Глава Минобороны заявил, что вместе с главой Офиса Президента и главой МИД Украины встретится с союзниками из США и Европы.
Обсудим способы достичь полного и безусловного прекращения огня,
– сообщил Умеров.
В Лондон прибыли Ермак, Умеров и Сыбига
Несмотря на отмену переговоров Украина проведет некоторые встречи.
Представители Украины встретятся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице.
Переговоры на уровне министров отменены
В Британии сообщили, что переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены. Там должны были принять участие руководители дипломатических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии и Украины.
Переговоры продолжатся позже с участием большего количества представителей стран, а сейчас происходит встреча на уровне должностных лиц.
Почему Рубио передумал ехать в Лондон
Госсекретарь США Марко Рубио не прибыл на переговоры из-за отказа Зеленского в предложении Трампа.
Предложение США предусматривает признание контроля России над Крымом и прекращение огня по всей линии фронта. Однако президент Украины отказался идти на такой шаг.
Зеленский обеспокоен возможным выходом США из переговоров
Украинский лидер заявил, что выход Соединенных Штатов из переговоров был бы очень нехорошим сигналом. В то же время он верит, что Трамп будет в дальнейшем поддерживать Украину.
Такое заявление прозвучало на фоне высказывания Рубио, что США могут прекратить попытки закончить российско-украинскую войну.
Рубио и Уиткофф не приедут на переговоры
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф не появятся в Лондоне на мирных переговорах.
В то же время там будет присутствовать другой спецпредставитель американского лидера – Кит Келлог.
Что планируют обсудить на переговорах
Владимир Зеленский объяснил, на что имеет мандат наша делегация на переговорах.
Это обсуждение, безусловно, прекращения огня, частичного прекращения огня. Мы готовы к этой стадии,
– заявил президент Украины.
Зеленский анонсировал переговоры по миру
В понедельник, 21 апреля, президент Украины анонсировал новый раунд мирных переговоров, который проходит в Лондоне.
Он добавил, что представители Украины будут работать с Великобританией, Францией и Соединенными Штатами.