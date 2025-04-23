Что в мире говорят о мирных переговорах в Лондоне и что известно об их ходе, сообщает 24 Канал.

12:40, 23 апреля

Встреча в Лондоне стартовала

Андрей Сыбига и Рустем Умеров начали встречу с британскими коллегами Дэвидом Ламми и Джоном Гили.

Мы благодарны Великобритании за лидерство и поддержку. Мы обсудим пути укрепления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности,
– заявил Сыбига.

12:37, 23 апреля

Умеров высказался о встрече в Лондоне

Глава Минобороны заявил, что вместе с главой Офиса Президента и главой МИД Украины встретится с союзниками из США и Европы.

Обсудим способы достичь полного и безусловного прекращения огня,
– сообщил Умеров.

12:33, 23 апреля

В Лондон прибыли Ермак, Умеров и Сыбига

Несмотря на отмену переговоров Украина проведет некоторые встречи.

Представители Украины встретятся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице.

12:26, 23 апреля

Переговоры на уровне министров отменены

В Британии сообщили, что переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены. Там должны были принять участие руководители дипломатических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии и Украины.

Переговоры продолжатся позже с участием большего количества представителей стран, а сейчас происходит встреча на уровне должностных лиц.

12:21, 23 апреля

Почему Рубио передумал ехать в Лондон

Госсекретарь США Марко Рубио не прибыл на переговоры из-за отказа Зеленского в предложении Трампа.

Предложение США предусматривает признание контроля России над Крымом и прекращение огня по всей линии фронта. Однако президент Украины отказался идти на такой шаг.

12:17, 23 апреля

Зеленский обеспокоен возможным выходом США из переговоров

Украинский лидер заявил, что выход Соединенных Штатов из переговоров был бы очень нехорошим сигналом. В то же время он верит, что Трамп будет в дальнейшем поддерживать Украину.

Такое заявление прозвучало на фоне высказывания Рубио, что США могут прекратить попытки закончить российско-украинскую войну.

12:08, 23 апреля

Рубио и Уиткофф не приедут на переговоры

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф не появятся в Лондоне на мирных переговорах.

В то же время там будет присутствовать другой спецпредставитель американского лидера – Кит Келлог.

11:57, 23 апреля

Что планируют обсудить на переговорах

Владимир Зеленский объяснил, на что имеет мандат наша делегация на переговорах.

Это обсуждение, безусловно, прекращения огня, частичного прекращения огня. Мы готовы к этой стадии,
– заявил президент Украины.

11:55, 23 апреля

Зеленский анонсировал переговоры по миру

В понедельник, 21 апреля, президент Украины анонсировал новый раунд мирных переговоров, который проходит в Лондоне.

Он добавил, что представители Украины будут работать с Великобританией, Францией и Соединенными Штатами.