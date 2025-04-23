12:26, 23 апреля

В Британии сообщили, что переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены. Там должны были принять участие руководители дипломатических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии и Украины.

Переговоры продолжатся позже с участием большего количества представителей стран, а сейчас происходит встреча на уровне должностных лиц.