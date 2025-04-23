12:26, 23 квітня

У Британії повідомили, що переговори щодо мирної угоди між Україною та Росією у Лондоні скасовані. Там мали взяти участь очільники дипломатичних відомств США, Британії, Франції, Німеччини та України.

Переговори продовжаться пізніше за участю більшої кількості представників країн, а наразі відбувається зустріч на рівні посадовців.