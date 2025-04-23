Що у світі кажуть про мирні переговори в Лондоні та що відомо про їх перебіг, повідомляє 24 Канал.

12:40, 23 квітня

Зустріч у Лондоні стартувала

Андрій Сибіга та Рустем Умєров розпочали зустріч з британськими колегами Девідом Ламмі та Джоном Гілі.

Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки,
– заявив Сибіга.

12:37, 23 квітня

Умєров висловився про зустріч у Лондоні

Глава Міноборони заявив, що разом з головою Офісу Президента та очільником МЗС України зустрінеться з союзниками з США та Європи.

Обговоримо способи досягти повного і безумовного припинення вогню,
– повідомив Умєров.

12:33, 23 квітня

До Лондона прибули Єрмак, Умєров та Сибіга

Попри скасування переговорів Україна проведе деякі зустрічі.

Представники України зустрінуться з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці.

12:26, 23 квітня

Переговори на рівні міністрів скасовані

У Британії повідомили, що переговори щодо мирної угоди між Україною та Росією у Лондоні скасовані. Там мали взяти участь очільники дипломатичних відомств США, Британії, Франції, Німеччини та України.

Переговори продовжаться пізніше за участю більшої кількості представників країн, а наразі відбувається зустріч на рівні посадовців.

12:21, 23 квітня

Чому Рубіо передумав їхати в Лондон

Держсекретар США Марко Рубіо не прибув на переговори через відмову Зеленського у пропозиції Трампа.

Пропозиція США передбачає визнання контролю Росії над Кримом та припинення вогню по всій лінії фронту. Проте президент України відмовився йти на такий крок.

12:17, 23 квітня

Зеленський стурбований можливим виходом США з переговорів

Український лідер заявив, що вихід Сполучених Штатів з переговорів був би дуже недобрим сигналом. Водночас він вірить, що Трамп буде надалі підтримувати Україну.

Така заява пролунала на тлі висловлювання Рубіо, що США можуть припинити намагання закінчити російсько-українську війну.

12:08, 23 квітня

Рубіо та Віткофф не приїдуть на переговори

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланник Трампа Стів Віткофф не з'являться у Лондоні на мирних перемовинах.

Водночас там буде присутній інший спецпредставник американського лідера – Кіт Келлог.

11:57, 23 квітня

Що планують обговорити на перемовинах

Володимир Зеленський пояснив, на що має мандат наша делегація на переговорах.

Це обговорення, безумовно, припинення вогню, часткового припинення вогню. Ми готові до цієї стадії,
– заявив президент України.

11:55, 23 квітня

Зеленський анонсував переговори щодо миру

У понеділок, 21 квітня, президент України анонсував новий раунд мирних переговорів, який відбувається в Лондоні.

Він додав, що представники України працюватимуть з Великою Британією, Францією та Сполученими Штатами.