Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр-міністерку та міністерку економіки України Юлію Свириденко.

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Свириденко зробила важливу заяву

У середу, 23 квітня, у Лондоні відбувається зустріч української делегації з партнерами. Під час цих переговорів Україна підтвердила принципову позицію, що готова вести мирні перегори, але не здаватися.

Так, Свириденко наголосила, що Україна не підтримає жодної угоди, яка дасть Росії можливість перегрупуватися, відновитися та прийти на українську територію з новою війною.

Саме тому наша держава наполягає на повному припиненню вогню на суші, у повітрі та на морі. Цей крок є необхідним, адже дійсно продемонструє готовність Росії до миру. Крім того, якщо Москва погодиться на ці умови, то й Київ відповість тим же.

Наш народ не погодиться на заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов'язкових гарантій безпеки – достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир,

– наголосила Свириденко.

Володимир Зеленський також заявив, що Україна не визнає окупацію Криму, оскільки це суперечить Конституції та суверенітету держави. Президент України також переконаний, що обговорення питання Криму веде до затягування війни, і швидко домовитися з Росією неможливо.

Раніше низка ЗМІ написали, що США можуть визнати російський контроль над Кримом в межах можливої мирної угоди між Москвою і Києвом. Втім, в Офісі Президента доволі різко відреагували на чутки й наголосили, що про визнання Криму частиною Росії говорять ще з 2014 року, однак це не мало жодного розвитку.

До слова, західні ЗМІ також пишуть, що держсекретар США Марко Рубіо скасував візит до Лондона на переговори по Україні через відмову Києва визнати контроль Росії над Кримом. Ба більше, нібито саме через небажання Києва прийняти пропозиції щодо передачі територій Росії зірвалися переговори у Лондоні.

Крім того, напередодні американський віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що США можуть відійти від ролі посередників між Україною та Росією, якщо "не отримають позитивну відповідь". Ймовірно, йдеться про мирний план адміністрації Трампа, в якому є пункт, що Україна повинна віддати Росії частину територій.