Про це 24 Каналу розповіла психологиня Олена Шершньова, зауваживши, що на зустріч Зеленського і Трампа вплинуло прощання з Папою Римським. Такі події завжди впливають на емпатію та підвищують людяність.

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Обставини вплинули на все

Як наголосила Шершньова, обставини тут дійсно відіграли свою роль. Тут не було місця для виявлення зайвих емоцій. Трамп був готовий більше дослухатися та розуміти Зеленського.

Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані / Скриншот з Х

Бачимо з невербаліки, що лідери схиляються один до одного. Коліна направлені на співбесідника. Все говорить про здатність чути один одного та знаходити конструктив. Поза Зеленського більш відкрита. Він жестикулює руками. У Трампа руки стиснуті між колінами. Трохи закрита поза, але немає жодної зверхності,

– наголосила Шершньова.

Судячи з фотографій та відео, обидва президенти спілкувалися на рівних. Це свідчить про те, що вони готові почути позицію один одного. Все суттєво відрізняється від того, що було під час їхньої зустрічі у Білому домі наприкінці лютого.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським у Ватикані минула добре. Також президент США у своєму дописі в соцмережах допустив, що, можливо, Путін взагалі не хоче зупиняти війну. Він натякнув, що у такому випадку Штати можуть посилити санкції.