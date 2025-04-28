Трамп хоче повного і довготривалого припинення вогню, заявили у пресцентрі Білого Дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Трамп не задоволений Путіним та Зеленським

У Білому домі зробили заяву стосовно "перемир'я", що оголосив Путін. Трамп не задоволений тим, що перемир'я лише тимчасове, але звинувачує у цьому не лише Путіна, а й Зеленського.

Він (Трамп – 24 Канал) вважає, що дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн. Він хоче домогтися постійного припинення вогню,

– каже прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт.

Вона прокоментувала "перемир'я" Путіна, що він оголосив на 9 травня.

"Наскільки я розумію, Владімір Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню, перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття, і хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди, він також реалістичний", – заявила вона.