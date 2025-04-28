Росія святкуватиме 80-річчя "Дня перемоги". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційні сторінки Кремля.

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Путін оголосив перемир'я з нагоди 9 травня

Російський диктатор Владімір Путін оголосив про перемир'я з нагоди 9 травня. Відповідні розпорядження він дав російській армії.

Росіяни обіцяють, що перемир'я триватиме з з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 9 на 10 травня. На цей період Росія обіцяє зупинити усі бойові дії.

У Кремлі додали, що Україна повинна "послідувати цьому прикладу". Якщо ж українські сили не приймуть перемир'я, Росія продовжить військові дії.

Там також заявили, що готові до переговорів без передумов.

Слід зазначити, що якщо до переговорів Росія нібито і готова, то говорити про довготривале припинення вогню, схоже, ні. Так, учора російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що для повного перемир'я з Україною, західні партнери повинні припинити будь-яку підтримку нашої країни.