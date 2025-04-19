19:25, 19 квітня

Андрій Коваленко пояснив, що росіяни намагаються зробити вигляд, що вони "миротворці", хоча й раніше відмовилися від безумовного припинення вогню.

За його словами, зараз ворог здійснює інформаційну операцію: росіяни говорять про "перемир'я", але продовжують стріляти без зупинки. Їхньою головною метою є звинувачення України.