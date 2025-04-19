Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Так, Владімір Путін погодив "великоднє перемир'я" під час зустрічі з головою російського Генштабу Валерієм Герасимовим у суботу, 19 квітня.

Стверджується, "перемир'я" буцімто діятиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Владімір Путін наказав зупинити усі бойові дії на цей період, додавши, що виходять з того, що "українська сторона наслідуватиме приклад".

Хід перемир'я покаже готовність київського режиму до бажання та здатності мирно врегулювати питання,

– заявив Путін.