Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідне повідомлення військових.

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Загроза застосування ракет у Києві та області

19 квітня о 17:00 Повітряні Сили повідомили, що для Київської області існує ракетна небезпека. Незадовго до цього у районі Броварів та Великої Димерки помітили розвідувальні ворожі БпЛА.

О 17:10 загроза дісталася і до Києва. У столиці оголосили повітряну тривогу та попередили про небезпеку.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги,

– написали у Київській міській військовій адміністрації.

О 17:13 жителі столичного регіону могли чути звуки вибухів. Сили ППО працювали по російських дронах. Влада просить не знімати роботу військових та не поширювати жодної інформації до офіційного повідомлення.

Близько 17:33 російські БпЛА долетіли до столиці. У Києві працює протиповітряна оборона. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що дрон збивають на лівому березі. За даними моніторингових каналів – це розвідувальний БпЛА.

До слова, оперативно про тривоги, небезпеку застосування ворожого озброєння та вибухи ми повідомляємо в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб не пропустити найважливіше!

Нагадаємо, вдень 19 квітня російський диктатор Владімір Путін оголосив, що з нагоди Великодня він зупинить всі бойові дії в Україні. За його словами, таке "перемир'я" нібито діятиме від 18:00 до 00:00 21 квітня. Путін висловив сподівання, що "українська сторона наслідуватиме приклад". Росія пообіцяла дотримуватися такої домовленості, якщо Україна також припинить бої та обстріли на цей час.