Керівник ЦПД Андрій Коваленко прокоментував ініціативу Кремля у мережі, передає 24 Канал.

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У Києві відповіли Путіну

Так, посадовець нагадав російському диктатору, що ще 11 березня Україна прийняла пропозицію США про безумовне повне припинення вогню на 30 днів. Тим часом Москва відкинула цю ідею.

А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як ми пропонували ще з 11 березня?,

– цілком логічно поцікавився Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що Росія нібито погодилася лише припинити удари по енергетичній інфраструктурі на 30 днів. Загарбники за цей період неодноразово атакували цивільних. Зокрема, саме у ці 30 днів Росія здійснила криваві атаки на Кривий Ріг та Суми, вбивши кілька десятків українців.

Тим часом Путін намагається видати з себе найбільшого миротворця і цинічно заявляє, що його "великоднє перемир'я" нібито "покаже готовність київського режиму до бажання та здатності мирно врегулювати питання".