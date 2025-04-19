Руководитель ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал инициативу Кремля в сети, передает 24 Канал.

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В Киеве ответили Путину

Так, чиновник напомнил российскому диктатору, что еще 11 марта Украина приняла предложение США о безусловном полном прекращении огня на 30 дней. Тем временем Москва отвергла эту идею.

А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как мы предлагали еще с 11 марта?

– вполне логично поинтересовался Андрей Коваленко.

Напомним, что Россия вроде бы согласилась лишь прекратить удары по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Захватчики за этот период неоднократно атаковали гражданских. В частности, именно в эти 30 дней Россия совершила кровавые атаки на Кривой Рог и Сумы, убив несколько десятков украинцев.

Между тем, Путин пытается выдать из себя крупнейшего миротворца и цинично заявляет, что его "пасхальное перемирие" якобы "покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопросы".