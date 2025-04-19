В Минобороны опровергли информацию о том, что Киев "на 90% согласился" с мирным планом США, который на этой неделе во Франции якобы представил госсекретарь США Рубио. Накануне New York Post написал, что министр обороны Умеров сообщил американским чиновникам, что Киев поддерживает план.

В комментарии Sky News в минобороны Украины заявили, что не принимают политических решений и не могут оценивать их в процентах. А также напомнили, что РФ не соблюдает мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

"Непонятно, как при таких условиях можно говорить о процентах прогресса. Ключевой вопрос - как сделать так, чтобы перемирие заработало и подлежало контролю", - говорится в заявлении.