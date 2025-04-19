Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Post. Эту информацию изданию предоставил высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

К теме США давят на Украину по завершению войны, а на Россию – нет: в Axios раскрыли детали

Что известно о готовности Украины к миру, а Москвы – нет

Журналисты отмечают, что теперь вопрос заключается в том, присоединится ли к Украине Москва, которая срывает попытки Трампа достичь полного прекращения огня и мирного соглашения.

По словам чиновника, на следующей неделе в Лондоне американская сторона вместе с российской и украинской хочет принять решение о полном и всеобъемлющего прекращения огня.

Намерение заключается в том, чтобы провести обсуждение с россиянами, а затем сказать: "Хорошо, это ваше лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить, на чем сосредоточены обе стороны. И как только мы это поймем, тогда будут определены следующие шаги,

– добавил собеседник.

Источник также настоял, что Дональд Трамп готов уйти из-за стола, если не удастся достичь согласования с Москвой, возложив ответственность за войну в Украине на европейских союзников Америки.

В то же время, как пишут журналисты, министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллеги рассмотрят свои предостережения относительно мирного плана, большинство пунктов которого касается места, где будет проведена линия прекращения огня, которая заморозит боевые действия.

Американский чиновник признал, что украинская сторона частично обеспокоена территориальным вопросом. В частности признанием оккупированных регионов "де-юре" и "де-факто" за врагом.

"Де-факто" означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что Украина откажется от нее навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаем, что русские захватили эту землю, и мы больше никогда ее не увидим", – говорит источник.

Как США могут подтолкнуть Кремль к переговорам

Высокопоставленный чиновник отметил, что, чтобы подтолкнуть Россию к столу переговоров, специальный представитель президента Стив Уиткофф может предложить Москве "пряник" в виде смягчения санкций и, возможно, размораживания арестованных активов.

Но эксперты говорят, что это противоречило бы предыдущим угрозам Трампа усилить финансовое давление на Москву – чего ему до сих пор не удалось сделать.

Алекс Плицас из Atlantic Council отмечает, что тот факт, что россияне продолжают нарушать любой режим прекращения огня, под которым они когда-либо подписывались, отказываются достичь договоренности о прекращении огня на разумных условиях, продолжают наносить баллистические ракетные удары и атаки беспилотников, которые убивают украинских мирных жителей, по сути является унижением Дональда Трампа со стороны Кремля и попыткой пошатнуть его позицию на международной арене.

Неспособность достичь цели, которую он (Дональд Трамп – 24 Канал) поставил – мир с первого дня пребывания в должности, и отказ от Украины будет охарактеризована как значительная потеря для США и НАТО,

– сказал эксперт.

Зато Белый дом, как говорит Плицас, должен расправиться с президентом России Владимиром Путиным, который "не нес значимой ответственности за свои действия в течение последних 25 лет".

"Я думаю, что украинцы показали, что они преданы мирному процессу. Они уже согласились на прекращение огня, а люди, которые не согласились, – это россияне. И если так будет продолжаться и США прекратят помощь или военную поддержку Украине в долгосрочной перспективе, это поставило бы Россию в положение для дальнейшей агрессии и потенциального захвата новых территорий, что было бы катастрофическим", – отметил аналитик.