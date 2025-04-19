Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

Интересно США готовы признать Крым российским в рамках более широкого возможного мирного соглашения, – Bloomberg

Как Россия отказывается от перемирия в Украине

Отказ российского диктатора Владимира Путина от всеобщего прекращения огня 18 апреля в ООН подтвердил постоянный представитель России Василий Небензя. Такое перемирие, по его словам, является "нереалистичным", а Украина якобы нарушала мораторий на атаки по энергетике в течение последнего месяца.

По данным аналитиков, это заявление стало одним из ряда заявлений российских чиновников, звучавших в течение всего периода после телефонного разговора Путина с Трампом 18 марта, когда об отказе американскому президенту в прекращении огня заявил сам российский диктатор. Вину при этом Россия пыталась переложить на Украину, одновременно требуя от США все новых и новых уступок.

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что для России "прекращение огня" по энергетике, которого она не придерживалась, подошло к концу 18 апреля – и указаний по его продолжению Путин не давал.

Россия никакой заинтересованности в продлении моратория не выразила, и фактические условия якобы перемирия, которое "завершилось", так и не стали понятными: никаких официальных документов, регламентирующих его параметры, так и не было обнародовано. Поэтому Россия постоянно в течение последнего месяца бездоказательно обвиняла Украину в нарушениях моратория,

– отметили эксперты.

В ISW считают, что теперь Россия может усилить свои дальнобойные удары по Украине. Разделяет их опасения и Владимир Зеленский, который 17 апреля заявил об угрозе усиления ударов войск России по Украине на Пасху.

В то же время рупоры Кремля продолжают отвергать любые предложения США о прекращении огня в Украине, если они не будут содержать всех требований России, включая "смену режима", демилитаризацией и значительными территориальными уступками со стороны Киева.

Пропагандистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя сообщение Bloomberg, что США в рамках плана по прекращению войны предлагают заморозить войну на нынешних линиях фронта, оставить оккупированную часть Украины "под контролем Москвы" и снять членство Украины в НАТО "с обсуждения", назвала это "плохой сделкой от России".

"Симоньян заявила, что Россия должна отказаться от такого предложения, поскольку оно не содержит условий "денацификации" Украины и официального признания оккупированных украинских территорий частью России. Также пропагандистку возмутило отсутствие гарантий, что Европа не будет разворачивать на территории Украины европейский миротворческий контингент", – говорится в отчете.

Симоньян также пыталась делегитимизировать Украину и США как партнеров в переговорах и утверждала, что "с сумасшедшими не может быть переговоров".

Прокомментировал переговоры и заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент страны Дмитрий Медведев. Он призвал Соединенные Штаты "умыть руки" в вопросе войны в Украине и позволить России "быстрее разобраться".

Что Россия хочет от США и Украины, чтобы согласиться на перемирие

Аналитики напомнили, что российские топ-чиновники включая Путина неоднократно открыто заявляли, что не согласятся на любое соглашение, которое не учтет все политические и территориальные требования Москвы к Украине. Как заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который уже трижды встречался с Путиным, российский диктатор "зациклен" на вопросе территориальных уступок и постоянно возвращался к нему во время встреч – что свидетельствует, что Россия настаивает на своих максималистских условиях не только в публичных заявлениях, но и во время частных контактов.

Постоянные повторения этих требований должностными лицами разных уровней сформировало у российского населения ожиданий, что они будут выполнены при любом сценарии завершения российско-украинской войны. А российская пропаганда теперь настаивает на выполнении упомянутых ультиматумов даже в условиях предложений благоприятных для России вариантов мирного соглашения,

– пишет ISW.

Также продолжают звучать из Москвы и требования по устранению "коренных причин" войны в Украине как предпосылки для заключения мирного соглашения. Об этом, в частности, раз заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио 17 апреля.

По его словам, любые американо-российские усилия по прекращению войны в Украине должны "комплексно" устранить эти самые "коренные причины" российского вторжения. Согласно предыдущим заявлениям Лаврова, речь идет о вымышленных Москвой нарушениях НАТО обязательств не расширяться на восток и дискриминации украинским правительством этнических русских и русского языка, СМИ и культуры в Украине.

"Эти так называемые "первопричины" являются ссылкой на довоенные требования России, которые фактически означают полную капитуляцию Украины и установление в Украине пророссийского правительства", – объяснили аналитики.

Эксперты добавили, что подобные ультиматумы как условие для начала переговоров сводят на нет идеям Трампа по достижению длительного мира в Украине.

ISW также пишет, что официальные лица Кремля, вероятно, участвуют в двусторонних дискуссиях с официальными лицами США, чтобы сохранить видимость заинтересованности в добросовестных мирных переговорах, но преданность российских официальных лиц их довоенным требованиям и другие попытки продолжить переговоры продолжают свидетельствовать о другом. Украина же одновременно продолжает указывать, что готова вести переговоры о длительном мире.

В Государственном департаменте США, в свою очередь, сообщили 17 апреля, что Рубио сказал Лаврову: президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, и американские переговорщики представили свои предложения и получили "обнадеживающий" ответ на "очертания прочного и длительного мира" на встречах между представителями Украины и ее западными партнерами в Париже 17 апреля.