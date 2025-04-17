В Москве считают, что Украина его неоднократно нарушила, одновременно Киев отчитывался о десятках нарушений со стороны России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Могут ли продлить мораторий на удары по энергообъектам

Представитель Владимира Путина Песков заявил, что российский диктатор не давал новых распоряжений относительно моратория на удары по энергетике.

Россия обвиняет Украину в нарушении моратория и даже готова показать доказательства "заинтересованным странам".

Москва обвиняет Киев в нарушении моратория, чтобы якобы сорвать переговоры с США. В частности в качестве примера приводят удар по компрессорной станции в Судже.

В то же время по словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, Россия нарушили перемирие 30 раз.

Под прицелом врага были трансформаторы в Николаевской области и в окрестностях Херсона, также он повредил линию электропередач в Полтавской области.

Отметим, что мораторий действует 30 дней, начиная с 18 марта. Стороны могут его пролонгировать, если достигнут взаимного согласия. В Вашингтоне надеялись, что энергетическое перемирие станет первым шагом к миру и желали за эти 30 дней подписать более широкоформатный договор.