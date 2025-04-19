Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Post. Цю інформацію виданню надав високопоставлений чиновник адміністрації Трампа.

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Що відомо про готовність України до миру, а Москви – ні

Журналісти наголошують, що тепер питання полягає у тому, чи приєднається до України Москва, яка зриває спроби Трампа досягти повного припинення вогню та мирної угоди.

За словами чиновника, наступного тижня в Лондоні американська сторона разом із російською та українською хоче ухвалити рішення щодо повного та всеосяжного припинення вогню.

Намір полягає в тому, щоб провести обговорення з росіянами, а потім сказати: "Добре, це ваша найкраща й остаточна пропозиція", щоб з'ясувати, на чому зосереджені обидві сторони. І як тільки ми це зрозуміємо, тоді будуть визначені наступні кроки,

– додав співрозмовник.

Джерело також наполягло, що Дональд Трамп готовий піти з-за столу, якщо не вдасться досягнути погодження з Москвою, поклавши відповідальність за війну в Україні на європейських союзників Америки.

Водночас, як пишуть журналісти, міністр оборони України Рустем Умеров і його колеги розглянуть свої застереження щодо мирного плану, більшість пунктів якого стосується місця, де буде проведена лінія припинення вогню, яка заморозить бойові дії.

Американський чиновник визнав, що українська сторона частково занепокоєна територіальним питанням. Зокрема визнанням окупованих регіонів "де-юре" і "де-факто" за ворогом.

"Де-факто" означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не кажемо, що Україна відмовиться від неї назавжди. "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що росіяни захопили цю землю, і ми більше ніколи її не побачимо", – каже джерело.

Як США можуть підштовхнути Кремль до переговорів

Високопоставлений чиновник зазначив, що, щоб підштовхнути Росію до столу переговорів, спеціальний представник президента Стів Віткофф може запропонувати Москві "пряник" у вигляді пом’якшення санкцій і, можливо, розморожування арештованих активів.

Але експерти кажуть, що це суперечило б попереднім погрозам Трампа посилити фінансовий тиск на Москву – чого йому досі не вдалося зробити.

Алекс Пліцас з Atlantic Council зазначає, що той факт, що росіяни продовжують порушувати будь-який режим припинення вогню, під яким вони коли-небудь підписувалися, відмовляються досягти домовленості про припинення вогню на розумних умовах, продовжують завдавати балістичних ракетних ударів і атаки безпілотників, які вбивають українських мирних жителів, по суті є приниженням Дональда Трампа з боку Кремля та намаганням похитнути його позицію на міжнародній арені.

Нездатність досягти мети, яку він (Дональд Трамп – 24 Канал) поставив – мир з першого дня перебування на посаді, і відмова від України буде охарактеризована як значна втрата для США та НАТО,

– сказав експерт.

Натомість Білий дім, як каже Пліцас, повинен розправитися з президентом Росії Володимиром Путіним, який "не ніс значущої відповідальності за свої дії протягом останніх 25 років".

"Я думаю, що українці показали, що вони віддані мирному процесу. Вони вже погодилися на припинення вогню, а люди, які не погодилися, – це росіяни. І якщо так триватиме й США припинять допомогу або військову підтримку Україні в довгостроковій перспективі, це поставило б Росію в положення для подальшої агресії та потенційного захоплення нових територій, що було б катастрофічним", – зазначив аналітик.