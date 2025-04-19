Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Axios.

До теми США готові визнати Крим російським у межах ширшої можливої мирної угоди, – Bloomberg

Що зараз думають у США щодо мирних переговорів

Журналісти зазначають, що за кілька днів до того, як президент Трамп і члени його адміністрації публічно заявили, що вони готові "вмити руки" від переговорів в Україні, президент США приватно сказав своїм чиновником про розчарування тим, що ці перемовини ні до чого не призводять.

За словами поінформованого американського чиновника, глава Білого дому зосередиться на інших напрямах зовнішньої політики, якщо мирна угода не буде досягнута найближчим часом.

Сам Трамп поки не встановив кінцевого терміну щодо цього питання і не сказав, чи буде робити якісь подальші кроки, окрім виходу з переговорів.

Рубіо своєю чергою сказав, що Трамп вирішив, що він присвятив питанню закінчення війни Росії проти України "багато часу та енергії", і зараз "у світі відбувається багато речей, на яких ми повинні зосередитися".

Нам потрібно з'ясувати протягом декількох днів, чи можливо це (закінчення війни в Україні – 24 Канал) в короткостроковій перспективі. Якщо ні, я думаю, що ми просто будемо рухатися далі,

– сказав Рубіо.

Речниця Держдепу США Теммі Брюс пізніше розповіла, що в п'ятницю Марко Рубіо провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і повторив, що "якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відступлять від зусиль щодо посередництва у війні".

За словами європейських дипломатів державний секретар США не сказав, який вигляд матимуть кроки, щоб швидше припинити війну в Україні, а лише підкреслив, що США хочуть швидкого прогресу.

Двоє європейських дипломатів також підтвердили, що Рубіо сказав, що Трамп "втрачає терпіння" і може вийти з мирного процесу, якщо найближчим часом не буде досягнуто угоди.

Джерела вважають, що коментарі Рубіо були насамперед спрямовані на Україну. Близький до українського уряду співрозмовник також заявив, що ці меседжі були покликані чинити тиск на Київ. Ба більше – він висловив занепокоєння, що вихід Трампа з переговорів може призвести до призупинення військової допомоги Україні з боку США.

Європейські дипломати повідомили, що під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на Росію. Мовляв, складалося враження, що Рубіо й Віткофф "перебувають під великим тиском з боку Трампа і намагаються передати його іншим гравцям".

"Україна швидко погодилася з планами Трампа щодо 30-денного припинення вогню. Натомість Росія не поспішала підтримати цю ініціативу, заявляючи про свої успіхи на полі бою та висуваючи низку умов для укладення будь-якої мирної угоди. Зрештою малоймовірно, що Кремль буде особливо занепокоєний можливим згортанням американської дипломатичної участі", – резюмує видання.