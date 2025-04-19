Міністерство оборони України спростувало повідомлення про те, що "Київ "на 90% погодився" з мирною ініціативою Дональда Трампа, представленою цього тижня в Парижі, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Що відомо

У матеріалі New York Post з посиланням на високопоставленого представника адміністрації Трампа, стверджувалося, що Рустем Умєров повідомив американським посадовцям, що Київ підтримує план, який у Франції представив держсекретар США Марко Рубіо.

Однак у заяві для Sky News Міноборони зазначило, що "не приймає політичних рішень", а отже, не могло давати жодних "оцінок у відсотках".

Відомство нагадало, що Україна має кілька принципових позицій. Також там зауважили, що Київ ще 11 березня підтримав пропозицію США щодо повного припинення вогню. Тим часом Росія відкинула ініціативу Вашингтона й продовжує щоденно атакувати українські міста.

За таких умов незрозуміло, як взагалі можна обговорювати чи вимірювати у "відсотках" прогрес у будь-якому діалозі,

– підкреслили у Міноборони.

Там додали, що ключове питання для України полягає у тому, як забезпечити реалізацію режиму припинення вогню і встановити за ним надійний контроль.

"Ми залишаємося у конструктивному діалозі з американськими партнерами та повністю віддані припиненню цієї війни", – підсумували у відомстві.