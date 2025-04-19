Американський президент, своєю чергою, ніяк на це не відреагував – бо не зрозумів, що сказала Мелоні, повідомляє 24 Канал.

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Дональд Трамп не зрозумів заяву Мелоні про війну

Так, під час зустрічі з Трампом Мелоні заявила, що вважає Путіна загарбником, а Росію винною у вторгненні в Україну. Слова пролунали у відповідь на питання журналіста.

Сам Дональд Трамп, схоже, не зрозумів ані слова, бо Мелоні говорила італійською.

Це було так прекрасно! Що ти, в біса, сказала?

– сказав Трамп.

Цікаво, що президент США став не єдиним, кого полонила італійська Джорджії Мелоні. Віцепрезидент Джей Ді Венс зазначив, що прем'єрка Італії могла б назвати його бовдуром, але "це було б найкрасивішою мовою", і він би зовсім не образився.

До речі, скріншоти з виразами обличчя Мелоні під час зустрічі з Трампом стали вірусними у мережі. Прем'єр-міністрка Італії видала цілу палітру емоцій: закочувала очі, хитала головою і, здається, ледь стримувалася від коментарів.