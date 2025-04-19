Американский президент, в свою очередь, никак на это не отреагировал – потому что не понял, что сказала Мелони, сообщает 24 Канал.

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Дональд Трамп не понял заявление Мелони о войне

Так, во время встречи с Трампом Мэлони заявила, что считает Путина захватчиком, а Россию виновной во вторжении в Украину. Слова прозвучали в ответ на вопрос журналиста.

Сам Дональд Трамп, похоже, не понял ни слова, потому что Мелони говорила на итальянском.

Это было так прекрасно! Что ты, в черта, сказала?

– сказал Трамп.

Интересно, что президент США стал не единственным, кого пленила итальянский Джорджии Мелони. Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что премьер Италии могла бы назвать его болваном, но "это было бы самым красивым языком", и он бы совсем не обиделся.

Кстати, скриншоты с выражениями лица Мелони во время встречи с Трампом стали вирусными в сети. Премьер-министр Италии выдала целую палитру эмоций: закатывала глаза, качала головой и, кажется, едва сдерживалась от комментариев.