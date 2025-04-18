Их инициатором может стать именно премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Об этом 24 Каналу рассказал аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов, отметив, что Вашингтон хочет, чтобы Европа сотрудничала на его условиях.

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О роли Мелони в отношениях Европы и США

Госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог 18 апреля завершили визит во Францию. Рубио признал, что Европа может помочь в мирном урегулировании войны в Украине после переговоров в Париже.

По мнению аналитика Совета внешней политики, эти события можно рассматривать с трех сторон:

США восстановили отношения с Европой, то есть кризис или пауза завершилась и Вашингтон вернулся к "нормальности";

Ранее США хотели гибридно воевать с Европой, а сейчас изменили свою позицию;

США пытаются попробовать продолжать отношения с Европой и посмотреть, насколько она готова сотрудничать с американцами на их условиях.

По словам Костогрызова, третий вариант является наиболее вероятным. Ведь Трамп неоднократно заявлял, что Европа является "фрирайдером" в системе международной безопасности и живет за счет США.

Поэтому будущие поездки американских чиновников в Европу будут зависеть от того, будут ли готовы европейцы хоть немного изменить свою парадигму. То есть признать, что Европа должна самостоятельно заботиться о себе по обороне и "не обижать" Трампа.

Аналитик Совета внешней политики отметил, что президент США не будет смотреть на Европу в целом. Для него решающую роль играет личностный фактор.

Мелони и персонально, и идеологически гораздо ближе к Трампу, чем та самая Урсула фон дер Ляйен. Мелони может найти подход к Трампу, очевидно, уже его нашла,

– подчеркнул он.

Костогрызов добавил, что такие правые политики как Мелони, а также Виктор Орбан могут помочь Трампу сделать Европу более похожей на США.

Кстати, в Reuters сообщили, что сейчас Мелони пытается сохранить баланс между поддержкой Трампа и укреплением европейской обороны. Сама премьер-министр Италии отвергает сообщения о влиянии Вашингтона на нее.