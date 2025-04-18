Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как Уиткофф высказался о русскоязычных регионах

Уиткофф рассказал, что во время переговоров глава Кремля Владимир Путин "был зациклен" на получении "пять территорий" (вероятно, говорится о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях). Он также высказал мнение, что Россия сможет получить контроль над отдельными регионами, но не над всеми.

Кроме того, американский чиновник отметил, что Украина могла бы "меньше заботиться о некоторых регионах, если они будут русскоязычными".

"Когда вы начинаете смотреть на эти пять регионов (...), если некоторые из них станут более русскоязычными, вы меньше об этом заботитесь?", – заявил Уиткофф.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение с Россией не может включать признание оккупированных территорий российскими. Он подчеркнул, что это "красные линии" для Украины.