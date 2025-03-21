Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пытается политически балансировать, поскольку Европа пытается укрепить свою оборону. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трамп выдвигает новые требования к соглашению о полезных ископаемых, в Киеве встревожены, – FT

Избегает критики Трампа

Издание отмечает, что она восхищается президентом США Дональдом Трампом и борется за уменьшение пропасти между своими идеологическими инстинктами, которые лежат в Вашингтоне, и стратегическими связями Италии с Европейским Союзом.

Мелони была единственным лидером ЕС, который присутствовал на инаугурации Трампа. Также она избегала любой критики в адрес президента США, даже когда он ударил по Европе пошлинами и угрожал оставить Украину в ее войне с Россией.

Мелони, в свою очередь, отвергла предположение о том, что она находилась под влиянием Трампа, когда была на саммите европейских лидеров.

Я не подражаю слепо ни Европе, ни Соединенным Штатам... Я в Европе, потому что Италия в Европе, поэтому мы не думаем о том, чтобы пойти куда-то еще, но я также хочу, чтобы Запад был компактным,

– объяснила она.

Европа должна укрепить оборону

Мелони поставила тесные связи с США в центр своей внешней политики. Тактика сильной руки Трампа в отношении старых союзников, когда он стремится усилить американскую мощь, сбила европейцев с пути и заставила Европу поспешно пересмотреть свои геополитические варианты и укрепить свою оборону.

Потрясения приостановили надежды Мелони быть мостом между Европой и Белым домом, поскольку Франция и Великобритания взяли на себя инициативу в формировании ответа Трампу.

Мэлони ищет встречи с Трампом

В феврале Мелони призвала к "немедленному саммиту" между Соединенными Штатами и их союзниками после того, как Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, но Вашингтон проигнорировал ее призыв.

Источники в офисе Мелони на правах анонимности сказали, что она ищет встречи с Трампом позже в марте или в начале апреля, когда Европейский Союз должен ввести встречные пошлины на американские товары на сумму 26 миллиардов евро.

Она поставила целесообразность этих пошлин под сомнение и призвала продолжать сотрудничество с США.

Это правильно, что Европа готова выполнить свою роль, но в лучшем случае наивно, а в худшем - безумно думать, что сегодня это можно сделать сама без НАТО,

– подчеркнула Мелони.

Италия является одной из стран, которая меньше всего тратит на оборону в НАТО. По словам дипломатов, это подорвало ее авторитет в Вашингтоне.