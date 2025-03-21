Из-за ссоры президентов в Овальном кабинете подписание рамочного соглашения об ископаемых не состоялось. Теперь в администрации Трампа выдвигают новые требования к нему, передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

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США хотят расширить соглашение об ископаемых

Вашингтон желает, чтобы Киев согласился на детальные положения о собственности и контроля над общим инвестиционным фондом, а также на более широкий масштаб соглашения, который потенциально будет охватывать право собственности США на другие экономические активы, в частности украинские атомные электростанции. Об этом изданию сообщили два украинских чиновника.

Выступая 20 марта в Белом доме, Трамп заявил, что США стремятся заключать соглашения о редкоземельных элементах и минералах по всему миру, но Украина является особым приоритетом. Политик отметил, что соглашение о полезных ископаемых с Киевом будет подписано в ближайшее время.

Украинские чиновники выражают беспокойство, что их могут заставить согласиться на невыгодные условия в более широкой сделке, особенно после того, как Вашингтон временно прекратил поставки оружия и обмен разведданными с Киевом в этом месяце.

Так, вопрос передачи в собственность США украинских атомных электростанций поднимался во время телефонного разговора Трампа и Зеленского 19 марта. По словам президента Украины, речь шла лишь об одной станции – ЗАЭС, которая находится под оккупацией России.

Администрация Трампа утверждает, что американские экономические инвестиции в Украину являются достаточной гарантией безопасности, чтобы предотвратить новое вторжение России после любого прекращения огня.

На данный момент украинская и американские стороны ведут сложные переговоры по более широким экономическим вопросам и вопросам безопасности, отметили украинские и американские чиновники.

Два высокопоставленных украинских чиновника, привлечены к переговорам с США о минеральных ресурсах Украины, заявили, что администрация Трампа пока не представила Киеву новые условия.

"Но я понимаю, что... они работают над большим соглашением", – сказал один из украинских чиновников.

Украинская сторона хотела бы действовать постепенно и сначала обсудить соглашение о минералах, прежде чем включать в него другие потенциальные аспекты американских инвестиций.