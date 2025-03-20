Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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США теперь сосредоточены на мирном соглашении

Кэролайн Ливитт сказала, что разговор между Украиной и США вышла "за пределы экономического соглашения по полезным ископаемым". Теперь Штаты рассматривают "возможность длительного прекращения огня".

Ранее соглашение о минералах была "первым набором рамок", когда США "не были сосредоточены на долгосрочной мирной сделке".

Сейчас мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении,

– подчеркнула она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что сейчас Штаты ожидают длительного прекращения огня. Поэтому Трамп отправляет свою "высококвалифицированную, умную и опытную команду" на переговоры в Саудовскую Аравию 23 марта.

"И я хотела бы еще раз повторить, что мы еще никогда не были так близко к миру, как сегодня", – сказала она.

Больше подробностей относительно соглашения она не предоставила.