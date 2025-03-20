Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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США тепер зосереджені на мирній угоді

Керолайн Лівітт сказала, що розмова між Україною та США вийшла "за межі економічної угоди щодо корисних копалин". Тепер Штати розглядають "можливість тривалого припинення вогню".

Раніше угода про мінерали була "першим набором рамок", коли США "не були зосереджені на довгостроковій мирній угоді".

Зараз ми зосереджені на довгостроковій мирній угоді,

– наголосила вона.

Речниця Білого дому додала, що зараз Штати очікують на тривале припинення вогню. Тому Трамп відправляє свою "висококваліфіковану, розумну і досвідчену команду" на переговори до Саудівської Аравії 23 березня.

"І я хотіла б ще раз повторити, що ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні", – сказала вона.

Більше подробиць щодо угоди вона не надала.