Через сварку президентів в Овальному кабінеті підписання рамкової угоди про копалини не відбулося. Тепер в адміністрації Трампа висувають нові вимоги до неї, передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

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США хочуть розширити угоду про копалини

Вашингтон прагне, щоб Київ погодився на детальні положення щодо власності та контролю над спільним інвестиційним фондом, а також на ширший масштаб угоди, який потенційно охоплюватиме право власності США на інші економічні активи, зокрема українські атомні електростанції. Про це виданню повідомили два українські посадовці.

Виступаючи 20 березня у Білому домі, Трамп заявив, що США прагнуть укладати угоди щодо рідкоземельних елементів та мінералів по всьому світу, але Україна є особливим пріоритетом. Політик наголосив, що угода про корисні копалини з Києвом буде підписана найближчим часом.

Українські чиновники висловлюють занепокоєння, що їх можуть змусити погодитися на невигідні умови в ширшій угоді, особливо після того, як Вашингтон тимчасово припинив постачання зброї та обмін розвідданими з Києвом цього місяця.

Так, питання передачі у власність США українських атомних електростанцій порушувалося під час телефонної розмови Трампа і Зеленського 19 березня. За словами президента України, йшлося лише про одну станцію – ЗАЕС, яка перебуває під окупацією Росії.

Адміністрація Трампа стверджує, що американські економічні інвестиції в Україну є достатньою гарантією безпеки, щоб запобігти новому вторгненню Росії після будь-якого припинення вогню.

Наразі українська та американські сторони ведуть складні переговори щодо ширших економічних та безпекових питань, зазначили українські та американські посадовці.

Два високопоставлені українські чиновники, залучені до переговорів із США щодо мінеральних ресурсів України, заявили, що адміністрація Трампа поки що не представила Києву нові умови.

"Але я розумію, що… вони працюють над більшою угодою", — сказав один із українських чиновників.

Українська сторона прагнула діяти поступово й спершу обговорити угоду щодо мінералів, перш ніж включати до неї інші потенційні аспекти американських інвестицій.