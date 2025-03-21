Прем’єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні намагається політично балансувати, оскільки Європа намагається зміцнити свою оборону. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Уникає критики Трампа

Видання відзначає, що вона захоплюється президентом США Дональдом Трампом та бореться за зменшення прірви між своїми ідеологічними інстинктами, які лежать у Вашингтоні, та стратегічними зв’язками Італії з Європейським Союзом.

Мелоні була єдиною лідеркою ЄС, який був присутній на інавгурації Трампа. Також вона уникала будь-якої критики на адресу президента США, навіть коли він вдарив по Європі митами та погрожував залишити Україну у її війні з Росією.

Мелоні, своєю чергою, відкинула припущення про те, що вона перебувала під впливом Трампа, коли була на саміті європейських лідерів.

Я не наслідую сліпо ані Європу, ані Сполучені Штати... Я в Європі, тому що Італія в Європі, тому ми не думаємо про те, щоб піти кудись ще, але я також хочу, щоб Захід був компактним,

– пояснила вона.

Європа має зміцнити оборону

Мелоні поставила тісні зв’язки зі США у центр своєї зовнішньої політики. Тактика сильної руки Трампа щодо старих союзників, коли він прагне посилити американську могутність, збила європейців зі шляху та змусила Європу поспішно переглянути свої геополітичні варіанти та зміцнити свою оборону.

Потрясіння призупинили надії Мелоні бути мостом між Європою та Білим домом, оскільки Франція та Британія взяли на себе ініціативу у формуванні відповіді Трампу.

Мелоні шукає зустрічі із Трампом

У лютому Мелоні закликала до "негайного саміту" між Сполученими Штатами та їх союзниками після того, як Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського в Білому домі, але Вашингтон проігнорував її заклик.

Джерела в офісі Мелоні на правах анонімності сказали, що вона шукає зустрічі з Трампом пізніше в березні або на початку квітня, коли Європейський Союз має запровадити зустрічні мита на американські товари на суму 26 мільярдів євро.

Вона поставила доцільність цих мит під сумнів та закликала продовжувати співпрацю із США.

Це правильно, що Європа готова виконати свою роль, але в кращому випадку наївно, а в гіршому — божевільно думати, що сьогодні це можна зробити сама без НАТО,

– наголосила Мелоні.

Італія є однією з країн, яка найменше витрачає на оборону в НАТО. За словами дипломатів, це підірвало її авторитет у Вашингтоні.